Sheng Ma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sheng Ma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sheng Ma kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sheng Ma ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sheng Ma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sheng Ma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sheng Ma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sheng Ma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sheng Ma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sheng Ma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sheng Ma 18 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 马晟 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sheng Ma Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nantong Zhiyun futbol takımında oynamaktadır. Nantong Zhiyun takımına 18 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Sheng Ma'nin Nantong Zhiyun ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Sheng Ma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sheng Ma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Sheng Ma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sheng Ma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ocak 2016 yılında Botafogo-SP

30 Haziran 2016 yılında HB Elite

18 Mart 2021 yılında NT Zhiyun

Sheng Ma kimdir

Sheng Ma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sheng Ma şuan Nantong Zhiyun takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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Sheng Ma nereli

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