Sheng Qin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sheng Qin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sheng Qin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sheng Qin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sheng Qin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sheng Qin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sheng Qin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sheng Qin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sheng Qin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sheng Qin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sheng Qin 2 Kasım 1986 tarihinde Dalian, Liaoning şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 秦升 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sheng Qin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sheng Qin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Shenhua futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Shenhua takımına 24 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Sheng Qin'nin Shanghai Shenhua ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sheng Qin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sheng Qin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Sheng Qin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sheng Qin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2007 yılında JS Sainty

1 Ocak 2011 yılında Liaoning FC

1 Ocak 2012 yılında GZ Evergrande

7 Temmuz 2014 yılında MZ Kejia

31 Aralık 2014 yılında GZ Evergrande

24 Şubat 2015 yılında Liaoning FC

15 Ocak 2016 yılında SH Shenhua

21 Haziran 2018 yılında DL Yifang

31 Aralık 2018 yılında SH Shenhua

13 Şubat 2019 yılında DL Yifang

24 Ocak 2020 yılında SH Shenhua

Sheng Qin kimdir

Sheng Qin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sheng Qin şuan Shanghai Shenhua takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Shandong Luneng (1999-2004)

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Sheng Qin nereli

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