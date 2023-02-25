Shenglong Jiang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shenglong Jiang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shenglong Jiang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shenglong Jiang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shenglong Jiang 24 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 蒋圣龙 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shenglong Jiang Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shenglong Jiang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Shenhua futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Shenhua takımına 13 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Shenglong Jiang'nin Shanghai Shenhua ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Shenglong Jiang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shenglong Jiang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 525 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shenglong Jiang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shenglong Jiang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Haziran 2018 yılında SH Shenhua U19

13 Temmuz 2018 yılında SH Shenhua

30 Eylül 2020 yılında Tianjin JMT Res

11 Kasım 2020 yılında SH Shenhua

8 Nisan 2021 yılında CQ Liangjiang

31 Aralık 2021 yılında SH Shenhua

Shenglong Jiang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shenglong Jiang şuan Shanghai Shenhua takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Shenglong Jiang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin takımında 4 numaralı formasıyla 20 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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