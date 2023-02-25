Shenglong Li kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shenglong Li Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shenglong Li adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shenglong Li Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shenglong Li 30 Temmuz 1992 tarihinde Shanghai şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 李圣龙 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shenglong Li Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shenglong Li, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Port futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Port takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Shenglong Li'nin Shanghai Port ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Shenglong Li Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shenglong Li isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shenglong Li Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shenglong Li futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2013 yılında SH East Asia

1 Ocak 2016 yılında SH Port Res.

1 Ocak 2017 yılında SH SIPG

Shenglong Li Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shenglong Li şuan Shanghai Port takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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