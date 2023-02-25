Shengxin Bao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shengxin Bao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shengxin Bao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shengxin Bao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shengxin Bao 1 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 鲍盛鑫 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shengxin Bao Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zhejiang FC futbol takımında oynamaktadır. Zhejiang FC takımına 30 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Shengxin Bao'nin Zhejiang FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shengxin Bao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shengxin Bao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shengxin Bao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shengxin Bao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Nisan 2022 yılında ZJ FC

Shengxin Bao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shengxin Bao şuan Zhejiang FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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