Shenyuan Li kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shenyuan Li Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shenyuan Li adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shenyuan Li Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shenyuan Li 2 Ekim 1997 tarihinde Anhui şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 李申圆 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shenyuan Li Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shenyuan Li, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Port futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Port takımına 13 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Shenyuan Li'nin Shanghai Port ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Shenyuan Li Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shenyuan Li isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shenyuan Li Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shenyuan Li futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2018 yılında SH SIPG

29 Temmuz 2020 yılında IM Zhongyou

13 Kasım 2020 yılında SH Port

Shenyuan Li Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shenyuan Li şuan Shanghai Port takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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