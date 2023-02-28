Sherali Juraev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sherali Juraev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sherali Juraev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sherali Juraev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sherali Juraev 17 Şubat 1988 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Шерали Джураев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sherali Juraev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sherali Juraev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Qizilqum futbol takımında oynamaktadır. FC Qizilqum takımına 1 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Sherali Juraev'nin FC Qizilqum ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sherali Juraev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sherali Juraev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sherali Juraev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sherali Juraev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Qizilqum

1 Ocak 2013 yılında AGMK Olmaliq

1 Ocak 2014 yılında Qizilqum

Sherali Juraev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sherali Juraev şuan FC Qizilqum takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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