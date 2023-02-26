Sheran Yeini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sheran Yeini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sheran Yeini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sheran Yeini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sheran Yeini 8 Aralık 1986 tarihinde Tel Aviv şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İsrail,Polonya uyrukludur.Gerçek adı da שרן ייני‎ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sheran Yeini Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Sheran Yeini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Tel Aviv takımına 26 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Sheran Yeini'nin Maccabi Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sheran Yeini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sheran Yeini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sheran Yeini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sheran Yeini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında M. Tel Aviv

1 Temmuz 2015 yılında Vitesse

26 Ocak 2017 yılında M. Tel Aviv

Sheran Yeini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sheran Yeini şuan Maccabi Tel Aviv takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sheran Yeini Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Maccabi Tel Aviv

İsrail takımında 12 numaralı formasıyla 22 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 0 gol atmıştır.

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