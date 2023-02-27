Sheriddin Boboev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sheriddin Boboev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sheriddin Boboev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sheriddin Boboev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sheriddin Boboev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sheriddin Boboev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sheriddin Boboev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sheriddin Boboev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sheriddin Boboev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sheriddin Boboev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sheriddin Boboev 21 Nisan 1999 tarihinde Dushanbe şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Tacikistan uyrukludur.Gerçek adı da Шериддин Зоирович Бобоев şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sheriddin Boboev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KT agency yapmaktadır. Sheriddin Boboev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanat Naft FC futbol takımında oynamaktadır. Sanat Naft FC takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Sheriddin Boboev'nin Sanat Naft FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sheriddin Boboev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sheriddin Boboev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Sheriddin Boboev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sheriddin Boboev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Istiqlol

1 Ocak 2021 yılında Penang

5 Mart 2022 yılında Maktaaral

15 Ağustos 2022 yılında Sanat Naft

Sheriddin Boboev kimdir

Sheriddin Boboev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sheriddin Boboev şuan Sanat Naft FC takımında oynamakta ve 63 numaralı formayı giymektedir.

Sheriddin Boboev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Tacikistan takımında 14 numaralı formasıyla 10 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 2 gol atmıştır.

Tacikistan U19 takımında 10 numaralı formasıyla 20 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Tacikistan U18 takımında 10 numaralı formasıyla 8 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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Sheriddin Boboev nereli

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