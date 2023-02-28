Sherif Dabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sherif Dabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sherif Dabo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sherif Dabo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sherif Dabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sherif Dabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sherif Dabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sherif Dabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sherif Dabo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sherif Dabo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sherif Dabo 28 Ocak 1994 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Sherif Adel şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sherif Dabo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sherif Dabo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Masry SC futbol takımında oynamaktadır. El Masry SC takımına 15 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sherif Dabo'nin El Masry SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Sherif Dabo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sherif Dabo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Sherif Dabo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sherif Dabo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında FC Masr

1 Temmuz 2016 yılında Tersana

1 Ağustos 2017 yılında Alassiouty SC

31 Ocak 2019 yılında El Gouna

30 Haziran 2019 yılında Pyramids FC

28 Temmuz 2019 yılında Enppi SC

23 Ocak 2020 yılında Cleopatra FC

15 Ocak 2023 yılında El Masry

Sherif Dabo kimdir

Sherif Dabo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sherif Dabo şuan El Masry SC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Sherif Dabo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Mısır U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sherif Dabo nereli

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