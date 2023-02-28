Sherif Ekramy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sherif Ekramy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sherif Ekramy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sherif Ekramy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sherif Ekramy 10 Temmuz 1983 tarihinde Kairo şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da شريف إكرامي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sherif Ekramy Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Starr & Int. yapmaktadır. Sherif Ekramy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pyramids FC futbol takımında oynamaktadır. Pyramids FC takımına 1 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Sherif Ekramy'nin Pyramids FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sherif Ekramy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/ekramyofficial/

Sherif Ekramy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sherif Ekramy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sherif Ekramy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sherif Ekramy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında El Ahly

1 Temmuz 2005 yılında Feyenoord

1 Ağustos 2008 yılında Ankaragücü

31 Aralık 2008 yılında Feyenoord

1 Ocak 2009 yılında El Ahly

1 Temmuz 2009 yılında El Gouna

1 Kasım 2020 yılında Pyramids FC

Sherif Ekramy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sherif Ekramy şuan Pyramids FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sherif Ekramy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

El Ahly

Mısır takımında 1 numaralı formasıyla 16 Ağustos 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 0 gol atmıştır.

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