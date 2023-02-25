Sherif Jimoh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sherif Jimoh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sherif Jimoh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sherif Jimoh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sherif Jimoh 4 Mayıs 1996 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Sherif Olatunde Jimoh şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sherif Jimoh Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Feurich - International Football Management yapmaktadır. Sherif Jimoh, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BATE Borisov futbol takımında oynamaktadır. BATE Borisov takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sherif Jimoh'nin BATE Borisov ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sherif Jimoh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sherif Jimoh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sherif Jimoh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sherif Jimoh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Athletic Adjamé

1 Temmuz 2019 yılında FC San Pedro

12 Ağustos 2021 yılında Neman Grodno

1 Ocak 2023 yılında BATE Borisov

Sherif Jimoh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sherif Jimoh şuan BATE Borisov takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sherif Jimoh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AS Athletic Adjamé

Fildişi Sahili U23 takımında 14 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Fildişi Sahili U17 takımında 14 numaralı formasıyla 17 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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