Sherif Kallaku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sherif Kallaku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sherif Kallaku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sherif Kallaku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sherif Kallaku 1 Mart 1998 tarihinde Fushë-Krujë şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sherif Kallaku Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Sherif Kallaku, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Teuta futbol takımında oynamaktadır. KF Teuta takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sherif Kallaku'nin KF Teuta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sherif Kallaku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sherif Kallaku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sherif Kallaku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sherif Kallaku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Eylül 2012 yılında O. Tirana U19

15 Şubat 2014 yılında KF Tirana U17

14 Eylül 2014 yılında Partizani U17

19 Eylül 2015 yılında Akademia e Fut.

1 Temmuz 2016 yılında Cremonese Giov.

5 Temmuz 2017 yılında KF Laçi

1 Temmuz 2018 yılında KF Teuta

10 Ağustos 2020 yılında NK Lokomotiva

6 Temmuz 2021 yılında KF Teuta

31 Aralık 2021 yılında NK Lokomotiva

19 Ocak 2022 yılında FK Partizani

30 Haziran 2022 yılında NK Lokomotiva

9 Ağustos 2022 yılında KF Tirana

13 Ocak 2023 yılında KF Teuta

Sherif Kallaku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sherif Kallaku şuan KF Teuta takımında oynamakta ve 59 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sherif Kallaku Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Iliria Fushë-Krujë (2011-2012), Olimpik Tirana (2012-2014), KF Tirana (2014), FK Partizani (2014-2015), Akademia e Futbollit (2015-2016), Cremonese (2016-2017)

Arnavutluk takımında 8 numaralı formasıyla 11 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Arnavutluk U21 takımında 10 numaralı formasıyla 25 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

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