Sherif Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sherif Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sherif Mohammed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sherif Mohammed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sherif Mohammed 25 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sherif Mohammed Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asante Kotoko SC futbol takımında oynamaktadır. Asante Kotoko SC takımına - tarihinde katılmıştır. Sherif Mohammed'nin Asante Kotoko SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sherif Mohammed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sherif Mohammed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sherif Mohammed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sherif Mohammed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sherif Mohammed şuan Asante Kotoko SC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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