Sherif Reda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sherif Reda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sherif Reda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sherif Reda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sherif Reda 1 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da شريف رضا şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sherif Reda Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gt agency yapmaktadır. Sherif Reda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Smouha SC futbol takımında oynamaktadır. Smouha SC takımına 2 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Sherif Reda'nin Smouha SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sherif Reda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sherif Reda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sherif Reda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sherif Reda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Temmuz 2018 yılında Smouha

Sherif Reda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sherif Reda şuan Smouha SC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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