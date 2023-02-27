Shermar Martina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shermar Martina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shermar Martina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shermar Martina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shermar Martina 14 Nisan 1996 tarihinde Willemstad şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Curacao,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Shermar Donald Emigdio Martina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shermar Martina Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fostersportmanagement yapmaktadır. Shermar Martina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kauno Zalgiris futbol takımında oynamaktadır. FK Kauno Zalgiris takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Shermar Martina'nin FK Kauno Zalgiris ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shermar Martina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shermar Martina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shermar Martina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shermar Martina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında MVV Maastricht

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

21 Ocak 2022 yılında Kauno Zalgiris

Shermar Martina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shermar Martina şuan FK Kauno Zalgiris takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Shermar Martina Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

MVV Maastricht (2008-2015)

Curaçao takımında 5 numaralı formasıyla 24 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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