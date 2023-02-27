Shervin Bozorg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shervin Bozorg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shervin Bozorg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shervin Bozorg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shervin Bozorg 14 Nisan 1992 tarihinde Rasht, Gilan şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da شروین بزرگ şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shervin Bozorg Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mehdi Khorrami yapmaktadır. Shervin Bozorg, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Kerman futbol takımında oynamaktadır. Mes Kerman takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Shervin Bozorg'nin Mes Kerman ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Shervin Bozorg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shervin Bozorg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Shervin Bozorg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shervin Bozorg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Sepidrood

1 Temmuz 2015 yılında Chooka Talesh

26 Temmuz 2016 yılında Damash Gilan

9 Ağustos 2017 yılında Machine Sazi

1 Ocak 2018 yılında Sh. Mahshahr

2 Temmuz 2018 yılında Mes Kerman

9 Eylül 2020 yılında Foolad

15 Eylül 2021 yılında Sanat Naft

9 Temmuz 2022 yılında Mes Kerman

Shervin Bozorg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shervin Bozorg şuan Mes Kerman takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.