Sherzod Azamov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sherzod Azamov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sherzod Azamov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sherzod Azamov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sherzod Azamov 14 Ocak 1990 tarihinde Nasaf şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Шерзод Одилович Аъзамов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sherzod Azamov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sherzod Azamov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pakhtakor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Pakhtakor Tashkent takımına 7 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Sherzod Azamov'nin Pakhtakor Tashkent ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sherzod Azamov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sherzod Azamov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sherzod Azamov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sherzod Azamov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Mash'al

1 Aralık 2010 yılında Nasaf Qarshi

7 Temmuz 2017 yılında Pakhtakor

Sherzod Azamov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sherzod Azamov şuan Pakhtakor Tashkent takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Sherzod Azamov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 3 numaralı formasıyla 7 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U21 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U20 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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