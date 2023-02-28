Sherzod Esanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sherzod Esanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sherzod Esanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sherzod Esanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sherzod Esanov 1 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Шерзод Эсанов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sherzod Esanov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Andijon futbol takımında oynamaktadır. FK Andijon takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sherzod Esanov'nin FK Andijon ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sherzod Esanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sherzod Esanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sherzod Esanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sherzod Esanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında FK Chigatoy

12 Ocak 2022 yılında FK Andijon

Sherzod Esanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sherzod Esanov şuan FK Andijon takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Sherzod Esanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U19 takımında 22 numaralı formasıyla 11 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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