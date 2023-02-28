Sherzod Karimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sherzod Karimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sherzod Karimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sherzod Karimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sherzod Karimov 26 Ocak 1989 tarihinde Zarafshon şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Шерзод Каримов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sherzod Karimov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sherzod Karimov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sherzod Karimov'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sherzod Karimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sherzod Karimov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sherzod Karimov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sherzod Karimov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Qizilqum

1 Ocak 2009 yılında Pakhtakor

27 Şubat 2013 yılında QD Jonoon

17 Haziran 2013 yılında Pakhtakor

15 Ocak 2018 yılında Loko Tashkent

1 Temmuz 2018 yılında Navbahor

25 Ocak 2019 yılında Surkhon

29 Temmuz 2019 yılında Loko Tashkent

13 Ocak 2020 yılında Surkhon

28 Ocak 2021 yılında Neftchi

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Sherzod Karimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sherzod Karimov şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Sherzod Karimov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 20 numaralı formasıyla 1 Haziran 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Özbekistan U21 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Özbekistan U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 7 gol atmıştır.

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