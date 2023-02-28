Sherzod Nasrullaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sherzod Nasrullaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sherzod Nasrullaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sherzod Nasrullaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sherzod Nasrullaev 23 Temmuz 1998 tarihinde Koson şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Шерзод Иннатилло оглы Насруллаев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sherzod Nasrullaev Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Special1Agency yapmaktadır. Sherzod Nasrullaev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nasaf Qarshi futbol takımında oynamaktadır. Nasaf Qarshi takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Sherzod Nasrullaev'nin Nasaf Qarshi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sherzod Nasrullaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sherzod Nasrullaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sherzod Nasrullaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sherzod Nasrullaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Nasaf Qarshi

Sherzod Nasrullaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sherzod Nasrullaev şuan Nasaf Qarshi takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Sherzod Nasrullaev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 13 numaralı formasıyla 27 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 13 numaralı formasıyla 11 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U21 takımında 3 numaralı formasıyla 4 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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