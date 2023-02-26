Sherzod Temirov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sherzod Temirov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sherzod Temirov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sherzod Temirov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sherzod Temirov 27 Ekim 1998 tarihinde Guzar şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Шерзод Темиров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sherzod Temirov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oxygen sport agency yapmaktadır. Sherzod Temirov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paykan FC futbol takımında oynamaktadır. Paykan FC takımına 28 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Sherzod Temirov'nin Paykan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sherzod Temirov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sherzod Temirov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sherzod Temirov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sherzod Temirov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Shurtan Guzar

27 Şubat 2020 yılında Mash'al

1 Ocak 2021 yılında Pakhtakor

27 Şubat 2022 yılında Persepolis

28 Ağustos 2022 yılında Paykan FC

Sherzod Temirov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sherzod Temirov şuan Paykan FC takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Sherzod Temirov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 11 numaralı formasıyla 27 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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