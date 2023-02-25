Shewketjan Tayir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shewketjan Tayir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shewketjan Tayir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shewketjan Tayir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shewketjan Tayir 11 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 肖开提江·塔依尔 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shewketjan Tayir Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wuhan Three Towns futbol takımında oynamaktadır. Wuhan Three Towns takımına 27 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Shewketjan Tayir'nin Wuhan Three Towns ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Shewketjan Tayir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shewketjan Tayir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shewketjan Tayir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shewketjan Tayir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Kasım 2019 yılında XJ Snowland

27 Nisan 2022 yılında WH Three Towns

Shewketjan Tayir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shewketjan Tayir şuan Wuhan Three Towns takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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