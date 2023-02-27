Shi Yeong Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shi Yeong Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shi Yeong Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shi Yeong Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shi Yeong Lee 21 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이시영 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shi Yeong Lee Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shi Yeong Lee, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Seoul futbol takımında oynamaktadır. FC Seoul takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Shi Yeong Lee'nin FC Seoul ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shi Yeong Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shi Yeong Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Shi Yeong Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shi Yeong Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Seongnam FC U18

1 Ocak 2016 yılında Jeonju Uni

1 Ocak 2018 yılında Seongnam FC

8 Ocak 2019 yılında Gwangju FC

31 Aralık 2019 yılında Seongnam FC

8 Ocak 2020 yılında Seoul E-Land

31 Aralık 2020 yılında Seongnam FC

1 Ocak 2023 yılında FC Seoul

Shi Yeong Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shi Yeong Lee şuan FC Seoul takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Shi Yeong Lee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Songpo Elementary School (송포초등학교, 2008-2009),Mullae Middle School (문래중학교, 2010-2012),Seongnam FC U18 (풍생고등학교, 2013-2015)Jeonju University (전주대학교, 2016-2017)

Güney Kore U23 takımında 12 numaralı formasıyla 17 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.