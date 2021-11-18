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Shiba ınu coin nedir? Shiba ınu coin yükseliyor mu? Ne kadar oldu?

Merkezi olmayan topluluk oluşturma konusunda bir deney olan Shiba ınu coin, Dogecoin'e (DOGE) benzer olan başka bir şaka parasıdır. Ayrıca Shiba Token ismiyle de bilinmektedir. Bu bağlamda, Shiba ınu coin nedir? Shiba ınu coin yükseliyor mu? Ne kadar oldu? sorularını haberimizde yanıtlıyoruz. İşte detaylar...

Shiba ınu coin nedir? Shiba ınu coin yükseliyor mu? Ne kadar oldu?

Son zamanlarda kripto paralarda çeşitlilik hız kazanıyor. Shiba Token olarak da bilinen Shiba Inu bunlar arasında yer alıyor. Şu aşamada hisse kanıtına geçiş yapan SHİB coin, blok zinciri olan Ethereum üzerinden oluşmaktadır. Shiba Inu, ani düşüşler ve yükselişler göstermektedir. Peki, Shiba ınu coin nedir? Shiba ınu coin yükseliyor mu? Ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

Shiba ınu coin nedir? Shiba ınu coin yükseliyor mu? Ne kadar oldu?

SHIBA INU (SHIB) NEDİR?

Aynı zamanda Shiba Token olarak bilinen Shiba Inu'nun kodu: SHIB'tir. "Ryoshi" olarak bilinen anonim bir kişi tarafından Ağustos 2020'de oluşturulmuştur. Bu kripto para biriminin merkezi bulunmamaktadır. Dogecoin'den sonra piyasaya sürülen Shiba Inu'ya "DOGE Killer" lakabı verilmektedir. Kripto paranın Mayıs 2021 tarihi itibariyle 6 milyar doların üzerinde piyasa değeri bulunmaktadır. Shiba Inu'nun fiyatının oldukça düşük olması sebebiyle milyarlarca hatta trilyonlarca tane satın alına bilinmektedir. An itibariyle dolaşımda yaklaşık 400 trilyon Shiba Token bulunmaktadır.

Shiba Inu'nun ismi logosunda bulunan aynı ismi taşıyan köpek türünden gelmektedir. Dogecoin'den esinlenerek borsaya giren kripto para artık Dogecoin'den daha başarılı olma gayesi gütmektedir. Bu doğrultuda DOGE Killer (Doge Katili) sloganıyla yoluna devam etmektedir.

Shiba ınu coin nedir? Shiba ınu coin yükseliyor mu? Ne kadar oldu?

Ağustos 2020'de "Ryoshi" olarak bilinen anonim bir kurucu tarafından başka bir kripto para birimi olan Dogecoin'den esinlenmiş olarak oluşturulan Shiba Inu'nun o zamanki token fiyatı, 20 Nisan 2021'de 0,000002 ABD Dolarına ulaşana kadar önemsiz durumdaydı. 9 Mayıs 2021'de, fiyat 0,000009 ABD dolarının üzerine çıkan token 10 Mayıs 2021'de 0,0000388 ABD dolarıyla zirveyi gördü.

Shiba Token; Kucoin, CoinBene, Probit Global, CoinDCX, WazirX, Binance, Crypto.com, Huobi, gate.io ve OKEx borsalarında yer almaktadır.

Shiba ınu coin nedir? Shiba ınu coin yükseliyor mu? Ne kadar oldu?

Dogecoin'den sonra piyasaya sürülen "DOGE Killer" olarak adlandırılan krito para, Haziran 2021 itibarıyla 28 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahip olmaktadır.

SHİBA COİN NE KADAR?

Shiba Coin anlık olarak ₺0.0005003 değeri seviyelerindedir. (15.48)

Shiba Coin (SHIBA INU) değeri son 24 saatte 7.10% düşüş göstermiştir.

Shiba Coin son 7 günde ₺0.0004976 / ₺0.0006316

Shiba Coin Son 24 saat verileri şu şekildedir:

Shiba ınu coin nedir? Shiba ınu coin yükseliyor mu? Ne kadar oldu?

Piyasa Değeri: ₺277,205,977,873.04 ( -6.28% )
Tamamen Seyreltilmiş Piyasa Değeri: ₺297,745,058,840.02 (  -6.28% )
İşlem Hacmi: ₺22,828,383,239.87 ( -25.89% )
Dolaşan Arz: 394,796.00B SHIB

Shiba ınu coin nedir? Shiba ınu coin yükseliyor mu? Ne kadar oldu?

SHİBA COİN (SHIB INU) YÜKSELİYOR MU?

Shiba Coin (SHIBA INU) değeri son 24 saatte 7.10% düşüş göstermiştir.

Shiba Coin son 7 günde ₺0.0004976 / ₺0.0006316

 

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