Shido İzuma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shido İzuma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shido İzuma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shido İzuma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shido İzuma 15 Haziran 2005 tarihinde --, Hokkaido şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 出間 思努 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shido İzuma Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hokkaido Consadole Sapporo U18 futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Shido İzuma'nin Hokkaido Consadole Sapporo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Shido İzuma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shido İzuma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shido İzuma şuan Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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