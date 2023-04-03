Shido İzuma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shido İzuma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Shido İzuma kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shido İzuma ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.