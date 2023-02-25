Shihao Piao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shihao Piao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shihao Piao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shihao Piao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shihao Piao 9 Temmuz 1991 tarihinde Yanbian şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 朴世豪 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shihao Piao Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cangzhou Mighty Lions futbol takımında oynamaktadır. Cangzhou Mighty Lions takımına 25 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Shihao Piao'nin Cangzhou Mighty Lions ile sözleşmesi 26 Şubat 2023 tarihinde bitmektedir.

Shihao Piao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shihao Piao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shihao Piao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shihao Piao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Şubat 2019 yılında SJZ Ever Bright

Shihao Piao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shihao Piao şuan Cangzhou Mighty Lions takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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