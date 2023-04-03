Shiita To kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shiita To Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shiita To adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shiita To Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shiita To 13 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 藤 海太 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shiita To Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Avispa Fukuoka U18 futbol takımında oynamaktadır. Avispa Fukuoka U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Shiita To'nin Avispa Fukuoka U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Shiita To Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shiita To Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shiita To şuan Avispa Fukuoka U18 takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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