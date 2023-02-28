Shikabala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shikabala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shikabala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shikabala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shikabala 5 Mart 1986 tarihinde Aswan şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mahmoud Abdelrazak Fadlallah şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shikabala Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shikabala, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zamalek SC futbol takımında oynamaktadır. Zamalek SC takımına 30 Ağustos 2015 tarihinde katılmıştır. Shikabala'nin Zamalek SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Shikabala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shikabala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Shikabala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shikabala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Zamalek

15 Ocak 2005 yılında PAOK

15 Eylül 2006 yılında Zamalek

1 Ağustos 2012 yılında Al-Wasl

31 Ocak 2013 yılında Zamalek

31 Ocak 2014 yılında Sporting CP

30 Ağustos 2015 yılında Zamalek

31 Ağustos 2015 yılında Ismaily

5 Ocak 2016 yılında Zamalek

24 Ağustos 2017 yılında Al-Raed

30 Haziran 2018 yılında Zamalek

29 Ağustos 2018 yılında Apollon Smyrnis

30 Haziran 2019 yılında Zamalek

Shikabala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shikabala şuan Zamalek SC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Shikabala Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Zamalek SC

Mısır takımında 10 numaralı formasıyla 3 Haziran 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 2 gol atmıştır.

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