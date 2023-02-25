Shilin Sun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shilin Sun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shilin Sun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shilin Sun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shilin Sun 24 Ekim 1988 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 孙世林 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shilin Sun Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shilin Sun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Shenhua futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Shenhua takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Shilin Sun'nin Shanghai Shenhua ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Shilin Sun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shilin Sun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shilin Sun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shilin Sun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında XM Smart Hero

31 Aralık 2012 yılında Liaoning FC

1 Ocak 2017 yılında SH Shenhua

Shilin Sun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shilin Sun şuan Shanghai Shenhua takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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