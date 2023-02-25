Shilong Xu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shilong Xu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shilong Xu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shilong Xu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shilong Xu 14 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 徐世龙 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shilong Xu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Henan Songshan Longmen futbol takımında oynamaktadır. Henan Songshan Longmen takımına 30 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Shilong Xu'nin Henan Songshan Longmen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shilong Xu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shilong Xu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Shilong Xu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shilong Xu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2021 yılında Henan SSLM Res.

30 Nisan 2022 yılında HN S. Longmen

Shilong Xu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shilong Xu şuan Henan Songshan Longmen takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.