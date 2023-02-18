Shimba Olamba Grance kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shimba Olamba Grance Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shimba Olamba Grance adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shimba Olamba Grance Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shimba Olamba Grance 17 Eylül 1997 tarihinde Lisala şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kongo DC,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shimba Olamba Grance Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Shimba Olamba Grance, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Krsko futbol takımında oynamaktadır. NK Krsko takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Shimba Olamba Grance'nin NK Krsko ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shimba Olamba Grance Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shimba Olamba Grance isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shimba Olamba Grance Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shimba Olamba Grance futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Monfalcone

1 Temmuz 2016 yılında Brian

1 Temmuz 2018 yılında KS Burreli

1 Temmuz 2019 yılında Corno

1 Temmuz 2020 yılında ND Adria Miren

17 Şubat 2022 yılında ND Bilje

22 Temmuz 2022 yılında NK Krsko

Shimba Olamba Grance Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shimba Olamba Grance şuan NK Krsko takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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