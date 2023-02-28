Shimelis Bekele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shimelis Bekele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shimelis Bekele adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shimelis Bekele Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shimelis Bekele 17 Ekim 1990 tarihinde Hawassa şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Etiyopya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shimelis Bekele Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shimelis Bekele, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enppi SC futbol takımında oynamaktadır. Enppi SC takımına 8 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Shimelis Bekele'nin Enppi SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Shimelis Bekele Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shimelis Bekele isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shimelis Bekele Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shimelis Bekele futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Hawassa FC

1 Temmuz 2011 yılında Saint George SA

1 Temmuz 2013 yılında Al-Ittihad

20 Aralık 2013 yılında Al-Merrikh SC

20 Temmuz 2014 yılında Petrojet

13 Ocak 2019 yılında El Makasa

3 Eylül 2021 yılında El Gouna

8 Ekim 2022 yılında Enppi SC

Shimelis Bekele Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shimelis Bekele şuan Enppi SC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Shimelis Bekele Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Etiyopya takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 73 maçta 12 gol atmıştır.

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