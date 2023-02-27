Shimpei Fukuoka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shimpei Fukuoka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shimpei Fukuoka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shimpei Fukuoka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shimpei Fukuoka 27 Haziran 2000 tarihinde Nara, Nara şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 福岡 慎平 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shimpei Fukuoka Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Athleteplus yapmaktadır. Shimpei Fukuoka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kyoto Sanga futbol takımında oynamaktadır. Kyoto Sanga takımına 1 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Shimpei Fukuoka'nin Kyoto Sanga ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Shimpei Fukuoka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shimpei Fukuoka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shimpei Fukuoka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shimpei Fukuoka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında Kyoto Sanga

Shimpei Fukuoka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shimpei Fukuoka şuan Kyoto Sanga takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Shimpei Fukuoka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Japonya U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

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