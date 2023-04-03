Shimpei Ogura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shimpei Ogura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Shimpei Ogura kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shimpei Ogura ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.