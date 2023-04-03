Shimpei Ogura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shimpei Ogura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shimpei Ogura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shimpei Ogura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shimpei Ogura 20 Şubat 2007 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 大倉 慎平 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shimpei Ogura Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gamba Osaka U18 futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Shimpei Ogura'nin Gamba Osaka U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Shimpei Ogura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shimpei Ogura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shimpei Ogura şuan Gamba Osaka U18 takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Sorriso Kumamoto, Gamba Osaka U18
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.