Shin Jin Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shin Jin Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Shin Jin Kim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shin Jin Kim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Shin Jin Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shin Jin Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Shin Jin Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shin Jin Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shin Jin Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shin Jin Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shin Jin Kim 13 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김신진 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shin Jin Kim Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global 11 yapmaktadır. Shin Jin Kim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Seoul futbol takımında oynamaktadır. FC Seoul takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Shin Jin Kim'nin FC Seoul ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shin Jin Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shin Jin Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Shin Jin Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shin Jin Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Gunsan Jeil HS

1 Ocak 2019 yılında Gangwon FC U18

1 Ocak 2020 yılında Sun Moon Uni.

1 Ocak 2022 yılında FC Seoul

Shin Jin Kim kimdir

Shin Jin Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shin Jin Kim şuan FC Seoul takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daejeon Jeongnim Elementary School (대전정림초등학교, 2010-2013),
Gunsan Middle School (군산제일중학교, 2014-2016),
Gunsan High School (군산제일고등학교, 2017-2018),
Gangwon FC U18 (강릉제일고등학교, 2019),
Sun Moon University (선문대학교, 2020-)

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Shin Jin Kim nereli

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