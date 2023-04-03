Shin Yamada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shin Yamada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shin Yamada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shin Yamada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shin Yamada 30 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 山田 新 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shin Yamada Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kawasaki Frontale futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Shin Yamada'nin Kawasaki Frontale ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Shin Yamada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shin Yamada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shin Yamada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shin Yamada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2019 yılında Toin Univ.

17 Haziran 2022 yılında Kawasaki Front.

31 Ocak 2023 yılında Toin Univ.

1 Şubat 2023 yılında Kawasaki Front.

Shin Yamada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shin Yamada şuan Kawasaki Frontale takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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