Shingo Omori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shingo Omori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shingo Omori adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shingo Omori Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shingo Omori 9 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 大森 真吾 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shingo Omori Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hokkaido Consadole Sapporo futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Shingo Omori'nin Hokkaido Consadole Sapporo ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.
Shingo Omori Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shingo Omori futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2019 yılında Juntendo Univ.
1 Şubat 2023 yılında H. C. Sapporo
Shingo Omori Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shingo Omori şuan Hokkaido Consadole Sapporo takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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