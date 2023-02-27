Shinji Ono kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shinji Ono Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shinji Ono adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shinji Ono Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shinji Ono 27 Eylül 1979 tarihinde Numazu, Shizuoka şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 小野 伸二 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shinji Ono Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sarcle Co. Ltd. yapmaktadır. Shinji Ono, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hokkaido Consadole Sapporo futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Shinji Ono'nin Hokkaido Consadole Sapporo ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Shinji Ono Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/shinjiono7/

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Shinji Ono Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shinji Ono isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Shinji Ono Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shinji Ono futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 1998 yılında Urawa Reds

1 Temmuz 2001 yılında Feyenoord

26 Ocak 2006 yılında Urawa Reds

30 Ocak 2008 yılında Bochum

9 Ocak 2010 yılında Shimizu S-Pulse

27 Eylül 2012 yılında Western Sydney

1 Haziran 2014 yılında C'dole Sapporo

11 Ağustos 2019 yılında FC Ryukyu

9 Ocak 2021 yılında H. C. Sapporo

Shinji Ono Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shinji Ono şuan Hokkaido Consadole Sapporo takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Shinji Ono Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Imazawa Boys Soccer Club (bis 1992), Imazawa Junior High School (1992-95), Shimizu Commercial High School (1995-98),

Japonya takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 56 maçta 6 gol atmıştır.

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