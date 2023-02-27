Shinnosuke Fukuda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shinnosuke Fukuda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shinnosuke Fukuda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shinnosuke Fukuda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shinnosuke Fukuda 4 Eylül 2000 tarihinde Urakawa, Hokkaido şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 福田 心之助 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shinnosuke Fukuda Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shinnosuke Fukuda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kyoto Sanga futbol takımında oynamaktadır. Kyoto Sanga takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Shinnosuke Fukuda'nin Kyoto Sanga ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Shinnosuke Fukuda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shinnosuke Fukuda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shinnosuke Fukuda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shinnosuke Fukuda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2019 yılında Meiji Uni

1 Şubat 2023 yılında Kyoto Sanga

Shinnosuke Fukuda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shinnosuke Fukuda şuan Kyoto Sanga takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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