Shinnosuke Hatanaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shinnosuke Hatanaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Shinnosuke Hatanaka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shinnosuke Hatanaka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Shinnosuke Hatanaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shinnosuke Hatanaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shinnosuke Hatanaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shinnosuke Hatanaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shinnosuke Hatanaka 25 Ağustos 1995 tarihinde Yokohama, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 畠中 槙之輔 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shinnosuke Hatanaka Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Shinnosuke Hatanaka, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama F. Marinos futbol takımında oynamaktadır. Yokohama F. Marinos takımına 14 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Shinnosuke Hatanaka'nin Yokohama F. Marinos ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Shinnosuke Hatanakaboyu ve yaşı kaç

Shinnosuke Hatanaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shinnosuke Hatanaka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Shinnosuke Hatanaka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shinnosuke Hatanaka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2014 yılında Tokyo Verdy

1 Şubat 2016 yılında Machida Zelvia

31 Ocak 2017 yılında Tokyo Verdy

14 Ağustos 2018 yılında Yokohama F. M.

Shinnosuke Hatanaka kimdir

Shinnosuke Hatanaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shinnosuke Hatanaka şuan Yokohama F. Marinos takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Shinnosuke Hatanaka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Japonya takımında 5 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Shinnosuke Hatanaka nereli

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