Shinnosuke Kinoshita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shinnosuke Kinoshita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Shinnosuke Kinoshita kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shinnosuke Kinoshita ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Shinnosuke Kinoshita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shinnosuke Kinoshita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Shinnosuke Kinoshita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shinnosuke Kinoshita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shinnosuke Kinoshita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shinnosuke Kinoshita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shinnosuke Kinoshita 9 Mayıs 2004 tarihinde ---, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 木下 慎之輔 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shinnosuke Kinoshita Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerezo Osaka futbol takımında oynamaktadır. Cerezo Osaka takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Shinnosuke Kinoshita'nin Cerezo Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Shinnosuke Kinoshita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shinnosuke Kinoshita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Shinnosuke Kinoshita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shinnosuke Kinoshita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2023 yılında Cerezo Osaka

Shinnosuke Kinoshita kimdir

Shinnosuke Kinoshita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shinnosuke Kinoshita şuan Cerezo Osaka takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Shinnosuke Kinoshita nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son Haberler
Delvin Skenderovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Delvin Skenderovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Delvin Skenderovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Delvin Skenderovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomoya Wakahara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomoya Wakahara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomoya Wakahara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomoya Wakahara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joakim Kada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joakim Kada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joakim Kada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joakim Kada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Warner Hahn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Warner Hahn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Warner Hahn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Warner Hahn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Çok Okunanlar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesindeki salgın hastalıklarına ilişkin açıklamada bulundu!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesindeki salgın hastalıklarına ilişkin açıklamada bulundu!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü o illeri uyardı! Sağanak yağışa ve toz taşınımına dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü o illeri uyardı! Sağanak yağışa ve toz taşınımına dikkat!
Altına yatırım yapanlara dikkat! 27 Şubat 2023 Pazartesi anlık Dolar, Euro ve altın fiyatları!
Altına yatırım yapanlara dikkat! 27 Şubat 2023 Pazartesi anlık Dolar, Euro ve altın fiyatları!
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi