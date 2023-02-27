Shinnosuke Kinoshita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shinnosuke Kinoshita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shinnosuke Kinoshita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shinnosuke Kinoshita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shinnosuke Kinoshita 9 Mayıs 2004 tarihinde ---, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 木下 慎之輔 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shinnosuke Kinoshita Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerezo Osaka futbol takımında oynamaktadır. Cerezo Osaka takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Shinnosuke Kinoshita'nin Cerezo Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Shinnosuke Kinoshita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shinnosuke Kinoshita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shinnosuke Kinoshita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shinnosuke Kinoshita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2023 yılında Cerezo Osaka

Shinnosuke Kinoshita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shinnosuke Kinoshita şuan Cerezo Osaka takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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