Shinnosuke Nakatani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shinnosuke Nakatani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shinnosuke Nakatani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shinnosuke Nakatani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shinnosuke Nakatani 24 Mart 1996 tarihinde Sakura, Chiba şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 中谷 進之介 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shinnosuke Nakatani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JAPAN SPORTS PROMOTION Co.,LTD. yapmaktadır. Shinnosuke Nakatani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nagoya Grampus futbol takımında oynamaktadır. Nagoya Grampus takımına 16 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Shinnosuke Nakatani'nin Nagoya Grampus ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Shinnosuke Nakatani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shinnosuke Nakatani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Shinnosuke Nakatani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shinnosuke Nakatani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2014 yılında Kashiwa Reysol

16 Temmuz 2018 yılında Nagoya Grampus

Shinnosuke Nakatani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shinnosuke Nakatani şuan Nagoya Grampus takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Shinnosuke Nakatani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Japonya takımında 4 numaralı formasıyla 30 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U23 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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