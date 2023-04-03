Shinta Hojo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shinta Hojo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Shinta Hojo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shinta Hojo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.