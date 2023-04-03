Shinta Hojo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shinta Hojo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shinta Hojo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shinta Hojo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shinta Hojo {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 北條 真汰 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shinta Hojo Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Fukuoka University futbol takımında oynamaktadır. Fukuoka University takımına - tarihinde katılmıştır. Shinta Hojo'nin Fukuoka University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Shinta Hojo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shinta Hojo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shinta Hojo şuan Fukuoka University takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
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