Shintaro Kakuno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shintaro Kakuno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shintaro Kakuno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shintaro Kakuno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shintaro Kakuno 18 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 覺野 慎太郎 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shintaro Kakuno Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Tokyo U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Shintaro Kakuno'nin FC Tokyo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Shintaro Kakuno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shintaro Kakuno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shintaro Kakuno şuan FC Tokyo U18 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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