Shintaro Kurumaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shintaro Kurumaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shintaro Kurumaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shintaro Kurumaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shintaro Kurumaya 5 Nisan 1992 tarihinde Kumamoto, Kumamoto şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 車屋 紳太郎 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shintaro Kurumaya Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JEB ENTERTAINMENT Co.,Ltd. yapmaktadır. Shintaro Kurumaya, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kawasaki Frontale futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale takımına 1 Şubat 2015 tarihinde katılmıştır. Shintaro Kurumaya'nin Kawasaki Frontale ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Shintaro Kurumaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shintaro Kurumaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Shintaro Kurumaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shintaro Kurumaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2011 yılında Tsukuba Univ.

15 Mayıs 2014 yılında Kawasaki Front.

31 Ocak 2015 yılında Tsukuba Univ.

1 Şubat 2015 yılında Kawasaki Front.

Shintaro Kurumaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shintaro Kurumaya şuan Kawasaki Frontale takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Shintaro Kurumaya Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Taiken SC Kumamoto, Taiyo SC Kumamoto, Kumamoto United SC, Kumamoto Municipal Nagamine Jr HS, Kumamoto Municipal Ozu HS (2008-2010), Tsukuba University (2011-2014)

Japonya takımında 5 numaralı formasıyla 10 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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