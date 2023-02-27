Shintaro Nago kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shintaro Nago Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shintaro Nago adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shintaro Nago Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shintaro Nago 17 Nisan 1996 tarihinde ---, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 名古 新太郎 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shintaro Nago Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AKI&DESIDERIO yapmaktadır. Shintaro Nago, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashima Antlers futbol takımında oynamaktadır. Kashima Antlers takımına 1 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Shintaro Nago'nin Kashima Antlers ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Shintaro Nago Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nago.shintaro_official/

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Shintaro Nago Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shintaro Nago isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Shintaro Nago Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shintaro Nago futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2015 yılında Juntendo Univ.

1 Şubat 2019 yılında Kashima Antlers

1 Şubat 2021 yılında Shonan Bellmare

31 Ocak 2022 yılında Kashima Antlers

Shintaro Nago Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shintaro Nago şuan Kashima Antlers takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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