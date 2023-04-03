Shintaro Tamura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shintaro Tamura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shintaro Tamura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shintaro Tamura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shintaro Tamura 25 Kasım 2005 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 田村 心太郎 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shintaro Tamura Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kashiwa Reysol U18 futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Shintaro Tamura'nin Kashiwa Reysol U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Shintaro Tamura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shintaro Tamura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shintaro Tamura şuan Kashiwa Reysol U18 takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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