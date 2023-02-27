Shinya Nakano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shinya Nakano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shinya Nakano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shinya Nakano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shinya Nakano 17 Ağustos 2003 tarihinde ---, Saga şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 中野 伸哉 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shinya Nakano Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shinya Nakano, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sagan Tosu futbol takımında oynamaktadır. Sagan Tosu takımına 30 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Shinya Nakano'nin Sagan Tosu ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Shinya Nakano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shinya Nakano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shinya Nakano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shinya Nakano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2021 yılında Sagan Tosu

Shinya Nakano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shinya Nakano şuan Sagan Tosu takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Shinya Nakano Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Japonya U20 takımında 2 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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