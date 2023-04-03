Shinzo Koroki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shinzo Koroki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shinzo Koroki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shinzo Koroki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shinzo Koroki 31 Temmuz 1986 tarihinde Miyazaki, Miyazaki şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 興梠 慎三 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shinzo Koroki Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shinzo Koroki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Urawa Red Diamonds futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds takımına 4 Ocak 2013 tarihinde katılmıştır. Shinzo Koroki'nin Urawa Red Diamonds ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Shinzo Koroki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shinzo Koroki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Shinzo Koroki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shinzo Koroki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2005 yılında Kashima Antlers

4 Ocak 2013 yılında Urawa Reds

1 Şubat 2022 yılında H. C. Sapporo

31 Ocak 2023 yılında Urawa Reds

Shinzo Koroki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shinzo Koroki şuan Urawa Red Diamonds takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Miyazaki South SSS (1993-1998), South Omiya Jr HS (1999-2001), Hosho HS (2002-2004)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.